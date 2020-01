Vor dem Weltwirtschaftsgipfel schreibt der Chef des mächtigsten Fonds einen Brandbrief. Das zeigt: Greta wirkt. Klimaschutz wird ernstgenommen.

Entdeckt das große Kapital den Klimaschutz für sich?

Larry Fink, Chef des mächtigsten Fonds der Welt mit rund sieben Billionen Dollar Anlagekapital, hat all seine beteiligten Konzernvorstände angeschrieben, auch die in Deutschland. In dem Brief steht, dass die Chefs sich doch bitteschön endlich mit dem Klimawandel auseinandersetzen mögen.

So ein Brief ist natürlich eine eindrucksvolle Propaganda-Aktion. Erst recht, wenn sie pünktlich zum Davoser Weltwirtschaftsgipfel publik wird. Trotzdem: Finks Aktion belegt, dass die Mächtigen dieser Welt die menschengemachte Klimaveränderung zumindest nicht mehr abstreiten. Sie sind da weiter als etwa Donald Trump. Oder wie Siemens-Chef Joe Kaeser, der Klimaschutz kürzlich lediglich als Feigenblatt oder Werbemaßnahme missbrauchte. Letztlich wird jeder Chef merken, dass immer mehr Verbraucher wissen wollen, wie und wo ein Produkt hergestellt wird. Das ist natürlich längst nicht die Mehrheit der Bürger, aber ihre Zahl steigt. Greta Thunberg und mit ihr viele junge Menschen haben diesen Sinneswandel beschleunigt. Dass sie mit ihrer Wortwahl oder einigen Aktionen zahlreichen Menschen auf die Nerven gehen, ändert nichts an der Tatsache, dass die Menschheit die Erderwärmung sehr bald in den Griff bekommen muss. Das gilt übrigens auch für die schreienden sozialen Unterschiede auf der Welt. Auch dazu könnte Mister Larry Fink mal einen Brandbrief schreiben. Oder darüber, dass mehr für den Frieden getan werden muss. Letztlich geht nichts ohne wirkliche Einsicht in der Wirtschaft und in der Politik. Apropos Politik: Auf dem Davoser Podium diskutierte gestern auch die 18-jährige Natasha Mwansa aus Sambia. „Wir jungen Leute müssen uns in der Politik engagieren“, sagte sie und forderte, dass mehr in die Fähigkeiten junger Menschen investiert werden solle. Beides ist genau richtig. Denn so spektakulär der Protest auf der Straße oder auf Bäumen ist: Bewirken kann man am besten etwas, wenn man sich in einer Partei engagiert. Das würde den Jungen wie den Älteren helfen. Überzeugen gelingt am besten im Gespräch, nicht im Krawall.

