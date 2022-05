Ergebnisse der Landtagswahl: NRW wird grüner

Für die Grünen und die CDU gibt es Grund zu feiern. Für die SPD war es ernüchternd. Nun geht es an die Koalitionsbildung. Ein Kommentar.

Nur die Grünen wissen ziemlich sicher, dass sie in der künftigen NRW-Landesregierung mitwirken werden. Sie haben ihr Ergebnis mal eben verdreifacht, da kommt an ihnen niemand vorbei. Der Partei ist es gelungen, was der SPD offensichtlich nicht mehr gelingen will: Menschen für ihre Vorstellungen von Politik zu begeistern und schließlich zur Wahlurne zu ziehen. Voller Kraft gehen Mona Neubaur und ihre Mitstreiter nun in die Koalitionsverhandlungen.

Ähnlich selbstbewusst meldet die erstarkte CDU ihren Führungsanspruch an. Hendrik Wüst hat es geschafft, die Union aus dem Tief zu holen. Und damit hilft er auch dem Parteivorsitzenden Friedrich Merz. Die Christdemokraten fühlen sich seit Sonntagabend wieder obenauf.

Schwarz-gelb deutlich abgewählt

Ob Wüst Ministerpräsident unseres Landes bleiben kann, steht noch nicht fest. Bis zuletzt hat er Schwarz-Gelb hochgehalten – genau diese Koalition wurde deutlich abgewählt. Doch die Strafe hat allein die FDP bekommen. Alle Schuld auf Schulministerin Gebauer abzuwälzen, wäre zu einfach. Die Liberalen haben ein großes Orientierungsproblem. Und das trifft Christian Lindner in Berlin.

Schwarz-Grün wäre für NRW etwas völlig Neues. In dieser Koalition müssten zwei Sieger sich einigen. Wüst wird sicher gern Kompromisse machen. Wohl auch, weil die eigentlich eher linken NRW-Grünen inzwischen ähnlich pragmatisch auftreten wie Habeck und Baerbock in Berlin.

Zwei Verlierer und ein Sieger in der Ampel

Eine „Ampel“ hingegen würde zwei Verlierer und einen Sieger zusammenbringen. Die Chancen dafür stehen also nicht gut. Und auch das bei den Anhängern beider Parteien beliebte Rot-Grün hat aktuell nur wenig Chancen.

Enttäuschend ist die geringe Wahlbeteiligung. Besonders getroffen hat dies die SPD, deren Stammwähler entweder nicht wählen gingen oder aber jemand anderem die Stimme gaben. Wie die Partei dies ändern will, steht in den Sternen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meinung