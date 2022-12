Ergebnisse von Montreal bringen immerhin ein wenig Hoffnung

Historisch sind die Beschlüsse der Weltnaturkonferenz von Montreal nicht. Aber vielleicht ein wichtiges Signal zugunsten des Naturschutzes.

„Historisch“, wie behauptet, ist der Beschluss von Montreal vielleicht nicht. Aber durchaus ein wichtiger Meilenstein für die Rettung der Welt. Denn er speist neue Hoffnung. Die politisch Verantwortlichen haben erkannt, dass wir, was den weltweiten Naturschutz angeht, kurz vor einem Abgrund stehen, dass wir höchstgefährlich an dem Ast sägen, auf dem wir alle sitzen.

Eine drastische Bremsung war also unumgänglich. Das immerhin ist gelungen, trotz aller Ausweichmanöver im Vorfeld und im Verlauf der Konferenz. „30-30-30“, das Kernmotiv des Abschlussdokuments, beinhaltet hohe Ansprüche und ist ein hehres Versprechen. Doch genau da setzen leider auch die Zweifel an der konsequenten Umsetzung an.

Vage Formulierungen rufen die Mahner auf den Plan

Richtig konkret sind die Formulierungen nicht – was heißt zum Beispiel „wirkungsvolle Konservierung“ von Meer- und Landflächen eigentlich genau? Wer überwacht das? Welche nachprüfbaren, objektiven Kriterien werden angelegt? Die Mahner, die allzu vage Formulierungen entdeckt haben, sollten nicht ungehört bleiben.

Immer noch sind etliche Entwicklungs- und Schwellenländer zudem offenkundig ratlos, wie sie die erforderlichen Maßnahmen finanzieren sollen. Auch wenn man sich beim letzten Verhandlungsmarathon offenbar angenähert hat und das keineswegs als Antreiber bekannte China in bemerkenswerter Weise für mehr Naturschutz warb, wird so mancher klamme Staat seine Ziele möglicherweise verfehlen. Und dann?

Entwicklungsländer stärker unterstützen

Das Dokument ist zudem rechtlich letztlich nicht bindend, es gibt also keinen Sanktionskatalog bei Nichterfüllung.

Die reichen Nationen werden da sicher auch ihre Schatulle öffnen müssen; doch die jüngsten diversen Krisenlagen werden nicht unbedingt die Spendierlaune fördern, Entwicklungsländer bei Naturschutzmaßnahmen mehr zu unterstützen als unbedingt nötig.

