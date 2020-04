Die Menschen sind besorgt. Das ist mit Händen zu greifen. Das liegt wie Mehltau über allem. Aus guten Gründen. Ich habe auch Angst vor Ansteckung. Ich bin über 60. Und noch mehr Angst habe ich davor, andere anzustecken. Das geplante Mittagessen mit der ganzen Familie und drei Generationen am Palmsonntag haben wir abgesagt.

Man merkt die wachsende Sorge auch daran, dass viele Leute jetzt stärker darauf achten, ob sich auch andere an die Regeln zur Abflachung der Ansteckungskurve halten. Vielleicht auch, weil jetzt so viel Zeit ist. Als wir vor zwei Wochen ein Foto abdruckten, wo mehrere junge Leute am See zusammenstanden, gab es einen Beschwerdebrief an unseren Ombudsmann. Wir als Zeitung hätten da doch eine wichtige Vorbildfunktion. Der Leser hat recht.

Das fröhlich-arglose Naturell des Rheinländers

Und als der Ministerpräsident die Schutzmaske mal unter die Nase zog gab es gleich Beschwerden. Vielleicht ist das fröhlich-arglose Naturell des Rheinländers da jetzt eher hinderlich. Beim Pressetermin lief er Schulter an Schulter mit dem Bundesgesundheitsminister durch die Uniklinik. Viele Menschen begegnen sich noch nah – sei es am Arbeitsplatz, im Bus oder an der Supermarktkasse. Aber in Zeiten, in denen man von Bürgern erwartet, zu Hause zu bleiben, Kommunionfeiern abzusagen und die Toten alleine zu beerdigen, darf man sich als verantwortlicher Regierungschef über den Shitstorm nicht wundern.

Mit der Kontrolle sollte man es als Bürger aber nicht übertreiben. Es ist nicht unsere Aufgabe, den Nachbarn hinterherzuspüren und nachzuforschen, ob beim Grillen nicht einer zuviel am Feuer sitzt. Die Polizei registriert gerade eine Fülle von solchen Anrufen. „Jeder soll erstmal vor seiner eigenen Haustüre kehren“, hat meine Oma immer gesagt. Aber bitte alleine.