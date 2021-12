Es braucht eine Außenpolitik mit moralischem Kompass

Die grüne Außenministerin Annalena Baerbock steht vor großen Herausforderungen. Eine ist: Hilfebedürftige aus Afghanistan herausholen.

Kaum vereidigt, hat Annalena Baerbock bereits mit der Reisediplomatie begonnen. Am Donnerstag besuchte die erste deutsche Außenministerin Paris und Brüssel, am Freitag steht Warschau auf dem Programm. Es wird eine der wichtigsten Aufgaben der deutschen Außenpolitik sein, das fragile Gebilde Europäische Union nicht nur zusammenzuhalten, sondern zu stärken. In einer zunehmend multipolaren Welt, aus der sich die USA als Weltpolizist zurückziehen, braucht es ein Europa, das mit einer gemeinsamen Stimme spricht, selbstbewusst auftritt und glaubwürdig nicht nur eigene wirtschaftliche und geopolitische Interessen, sondern auch europäische Werte vertritt.