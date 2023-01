Es braucht kein Böllerverbot! Es braucht Festnahmen!

Angriffe auf Feuerwehrleute und Polizisten in der Silvesternacht haben für Fassungslosigkeit gesorgt. Und für Forderungen nach Böller-Verboten.

Irgendwann auf dem Weg vom ersten zum zweiten Tag des Jahres hat das Thema „Böllern und Silvester-Randale“ so richtig Fahrt aufgenommen. Am Sonntag hatten Behörden noch von einem eher ruhigen Verlauf mit deutlich weniger Übergriffen als im Vor-Coronajahr 2019 berichtet. Gestern Morgen erreichte dann die Silvesterskandalisierungs-Rakete höchste Höhen: Die „Bild“-Zeitung beschwor auf einer ganzen Seite den Untergang der Republik, die Polizeigewerkschaft forderte gar ein Böllerverbot, und Innenministerinnen und Innenminister sprangen bereitwillig über das Stöckchen, das ihnen notorisch aufgeregte Internetnutzer hinhielten, und versendeten markige Worte, die Tatkraft signalisieren sollten. Und schon war eine politische Debatte entbrannt, der auch die NRZ sich nicht entziehen kann – auch wenn man zu der Analyse kommt, dass tatsächliches Geschehen und mediale Aufregung nicht so recht zueinanderpassen.

Wer Böller auf andere Menschen wirft, ist krank im Kopf

Kein Zweifel: Jede Attacke auf ein Polizeiauto ist ein krimineller Akt, der geahndet gehört. Wer Böller auf andere Menschen wirft oder Silvesterraketen in Richtung Passanten und Beamten abfeuert, ist krank im Kopf und gefährdet fahrlässig die Gesundheit und das Leben anderer. Und: Es gibt viele gute Gründe, an Silvester nicht zu böllern. Wegen des Feinstaubs, wegen der Haustiere, wegen des Mülls, wegen der vielen Millionen Euro, die man gut für Besseres ausgeben könnte. Man muss nicht knallen an Silvester.

Aber man darf! Ich mag Böller nicht. Aber andere sollen das tun dürfen. Kommt jemand auf die Idee, wegen Pyrotechnik im Stadion, verwüsteter Bahnen oder Hooligan-Klopperei den Bundesliga-Fußball zu verbieten? In den vergangenen drei Jahren sind in Deutschland mehr als 8000 Menschen bei Verkehrsunfällen gestorben. Sollten wir das Autofahren verbieten?

Millionen Menschen haben fröhlich Silvester gefeiert, haben friedlich Raketen in den Himmel gejagt, sich an dem Farbenspiel erfreut. Es ist nicht das schlechteste Zeichen, wenn Menschen in schweren Zeiten ihre Zuversicht beim Feiern bekunden. Wenige Hundert haben sich danebenbenommen, wenige sind kriminell geworden. Man wünschte sich als Bürger schon, dass die Polizei sie konsequenter verfolgen und festnehmen würde, statt nach einem Feierverbot auch für rechtschaffene Bürger zu rufen.

