Ukraine: Es darf keine Flüchtlinge zweiter Klasse geben

Der Westen muss nicht nur geschlossen gegen die russische Aggression vorgehen, sondern auch die Flüchtlingsbewegung gemeinsam meistern.

Auf der Autobahn Richtung Deutschland sind in Polen in diesen Tagen Botschaften an ukrainische Flüchtlinge zu sehen. „Solidarität mit der Ukraine“ steht in leuchtendem Blau-Gelb auf LED-Tafeln über der zweispurigen Straße, auf anderen steht die Nummer des Hilfetelefons für diejenigen, die sich aus der Kriegszone gerettet haben. Warschau hat sich nach dem russischen Überfall offen für die flüchtenden „Brüder und Schwestern“ aus dem Nachbarland gezeigt. Das gilt aber offensichtlich nicht für jeden Menschen, der aus der Ukraine kommt.

Es gibt zuhauf Berichte, wonach Menschen ohne ukrainischen Pass, vor allem solche mit dunklerer Hautfarbe, an polnischen Grenzübergängen Probleme haben. Auch in der Ukraine selbst soll es Fälle von diskriminierender Behandlung von Ausländern gegeben haben. Flüchtlinge zweiter Klasse darf es jedoch in keinem Krieg geben.

Gegen eine ungleiche Verteilung

Alle Menschen, die in Not geraten, müssen gleich behandelt werden. Die klaren Worte, die die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock dazu in der Generalversammlung der Vereinten Nationen gefunden hat, sind begrüßenswert, genauso das Vorhaben des Europäischen Rates, auch Flüchtenden aus der Ukraine, die aus Drittstaaten kommen, problemlose Wege in die Sicherheit zu gewährleisten.

Zum entschlossenen Auftreten gegen die russische Aggression gehört ein gemeinsames Vorgehen bei der Bewältigung der Flüchtlingsbewegung. Es darf nicht wieder geschehen, dass die Lasten der Aufnahme von Flüchtlingen in der Union ungleich verteilt werden. „Solidarität mit der Ukraine“ bedeutet zudem keine Kritiklosigkeit. Wenn Kiew ausländische Menschen ungerecht behandelt, muss das klar benannt und kritisiert werden. Die ukrainische Regierung trägt auch für diese Menschen Verantwortung.

