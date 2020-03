Sind wir alle einsichtig genug, um eine Ausgangssperre zu vermeiden? Es sieht nicht gut aus. Auch gestern tummelten sich an manchen Orten Menschen. Ohne Distanz und ohne Rücksicht. Junge wie Alte. Immerhin zeigen die schockierenden Bilder aus Italien Wirkung, wo die Armee die vielen Toten auf einsame Friedhöfe schicken muss.

Damit so etwas nicht auch bei uns passiert, müssen nun alle zu Hause bleiben. Und solche, die arbeiten müssen, sind unbedingt und gut zu schützen. Abstand halten! – Ob es gelingt? Am heutigen Samstag entscheidet wohl unser Verhalten, ob die Bundesregierung Maßnahmen verschärfen wird. Insgeheim rechnen viele Deutsche mit einer Ausgangssperre. Nicht ohne Grund herrscht in den Garten- und Baumärkten Hochbetrieb. Viele denken, dass sie künftig viel Zeit zum Heimwerken haben werden.

Bleiben Sie gesund!

Dabei bleiben die Sorgen um den Arbeitsplatz. Besonders in kleinen Betrieben ist die Furcht groß, Kurzarbeit hilft, aber auch die Banken müssen mitspielen.

Fest steht: Es hängt von uns allen ab, ob und wie die Krise überwunden wird. Bleiben Sie gesund! Aktuelles immer auf nrz.de