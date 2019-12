Der Klima-Kompromiss kam mithilfe einer ganz großen Koalition zustande. Er ist kein großer Wurf, geht aber in die richtige Richtung.

Es geht beim Klima in die richtige Richtung

Sprit, Strom und Öl werden ab 2021 teurer. Dafür können wir bald etwas günstiger Bahnfahren, vor allem aber können die vielen Pendler an Rhein und Ruhr mehr Kilometergeld abrechnen. Also alles in Ordnung? Zumindest geht es in die richtige Richtung. Und immerhin bringt Deutschland ein wenig mehr zustande als der mehr oder weniger ergebnislose Welt-Klimagipfel in Madrid.

Es hat viele überrascht, dass die Praktiker aus CDU, SPD und Grünen in der Nacht zu Montag einen Kompromiss gefunden haben. Die ganz große Koalition also. Schon im Vorfeld hatte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet für eine Verständigung mit den Grünen und mit der SPD geworben. Für Rentner gibt es keine echte Entlastung Während die Sozialdemokraten vor allem auf den sozialen Ausgleich für teurere Energie pochten, wollen die Grünen demnächst noch höhere CO 2 -Preise. Ersteres kommt nun dank des Einsatzes der SPD-Landeschefs Schwesig und Weil zum Tragen, das zweite wird erst zum Thema, sollten die Grünen einmal in Regierungsverantwortung gelangen. Dennoch bleibt festzuhalten, dass es für die vielen Nicht-Pendler (besonders Rentner) keine echte Entlastung für höhere Strom-, Gas- oder Ölpreise geben wird. Dass sie günstiger Bahn fahren können, wenn sie denn wollten, dürfte als Argument kaum ausreichen. Kleine und mittlere Betriebe profitieren Gedacht wurde hingegen an die kleineren und mittleren Betriebe, die viel Energie verbrauchen, etwa die Papier- oder Aluminiumindustrie. Sie erhalten auf Drängen der NRW-CDU eine finanzielle Entlastung. Damit soll verhindert werden, dass sie ins Ausland abwandern, wo die Energie meist günstiger ist. Der errungene Kompromiss zeigt beispielhaft, wie komplex Klimapolitik ist. Das große Ziel, unsere Welt auf die Zukunft vorzubereiten, steht stets im Konflikt mit sozialen oder finanziellen Implikationen. Gute Zeit für Nachverhandlungen? Das wird am Kohleausstiegsgesetz deutlich, das diesen Mittwoch nicht verabschiedet werden kann. Grund: Der Energieversorger RWE möchte mehr Geld, wenn seine Braunkohlekraftwerke außer Betrieb gehen sollen. Offensichtlich glauben die RWE-Manager, dass es gerade eine gute Zeit für Nachverhandlungen ist, wenn die Politik die Energiewende will.

