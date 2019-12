Silvester-Feuerwerk: Es herrscht explosive Stimmung

Das größte Problem am Feuerwerk ist die zu kurze Zündschnur. Sowohl bei den umstrittenen Explosivstoffen als auch bei einigen Gegnern der Knallerei zum Jahreswechsel – und den teilweise militant argumentierenden Befürwortern der Böllerei, die fürchten, mit einer Einschränkung des Feuerwerks würden alle weiteren Freiheiten des Individuums für immer in Ketten gelegt.

Für ein Silvesterfeuerwerk gibt es wenig vernünftige Gründe

Klar ist: Für ein Silvesterfeuerwerk gibt es wenig vernünftige Gründe. Es ist teuer, es ist laut, es verschreckt viele Menschen und noch mehr Tiere, es macht Feinstaub und ist auch ansonsten gefährlich. Auf der anderen Seite schließt das Recht auf freie Entfaltung auch das Recht auf Unvernunft ein. Man darf sich über die Festtage mit Braten, Alkohol, Süßwaren und dicken Zigarren malträtieren, dass die Krankenkasse einem am liebsten das Bonusheft wegnehmen würde, man darf um die Welt jetten und man darf Böller zünden.

Und unsere Gesellschaft und damit die Steuerzahler müssen für diese Unvernunft in die Tasche greifen, müssen Gehälter und Überstunden der Polizei bezahlen, müssen akzeptieren, dass ihre Krankenkassenbeiträge für Opfer von Brandwunden und Alkoholexzessen aufgewendet werden.

Die Rechte und Pflichten einzelner gegen die Rechte und Pflichten der Gesellschaft

Das ist der Preis für das Leben in einer Gesellschaft, die immer wieder die Rechte (und Pflichten) des Einzelnen mit den Rechten und Pflichten aller ausbalancieren muss – und dies recht erfolgreich tut. Das Ganze nennt man Politik. Die führt zu Böllerverboten in der Nähe von Strohdächern und Kliniken und in manchen Innenstädten, ohne dass dies einer Freiheitsberaubung des böllerenden Bürgers gleichkommt.

Weil sich die Gesellschaft ändert, werden Regeln immer wieder in Frage gestellt, manche aufgeweicht, andere verschärft. Jeder hat das Recht, für seine Position Argumente zu sammeln und für seine Ansicht zu streiten. Beunruhigend ist nur die explosive Stimmung, die sich mittlerweile nicht nur bei der Frage „Böllern oder nicht?“ oder beim Tempolimit verbreitet, sondern auch bei vielen anderen Fragen des Zusammenlebens. Dass es da mittlerweile viel öfter knallt, ist weit gefährlicher als jeder Silvesterböller.