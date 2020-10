Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus hat in NRW den Stand der Zahlen aus dem Frühjahr erreicht. Kommunen wie Duisburg, Essen oder Köln gelten als Risikogebiete. Die zweite Welle rollt, und das war zu erwarten. Einen Grund in Panik zu verfallen, gibt es dennoch nicht.

Der entscheidende Unterschied zum Frühjahr ist: Die Zahl derjenigen, die positiv auf das Virus getestet worden sind und schwer erkranken, ist deutlich geringer als noch vor einem halben Jahr. Ein Blick in die Statistik macht das deutlich: Aktuell werden in NRW 88 Corona-Patienten beatmet. Im Frühjahr waren es in der Spitze fast 600 Menschen. Das heißt nach der übereinstimmenden Meinung von Virologen nicht, dass das Virus weniger gefährlich geworden ist; es werden nun vor allem einfach mehr Menschen getestet, die keine Krankheitssymptome zeigen und im Frühjahr durch das Raster gefallen wären.

Von einem Lockdown weit entfernt

Es spricht vieles dafür, dass die Infektionszahlen vor einem halben Jahr deutlich höher waren als offiziell vermeldet. Das heißt aber auch, dass wir von einem wirtschaftlich verheerenden Lockdown noch weit entfernt sind, es ist derzeit weder nötig noch sinnvoll, das Land wieder herunterzufahren.

Gleichwohl macht sich auch in der Politik wieder eine ungesunde, weil hektische Betriebsamkeit breit, die in absurden Maßnahmen wie dem Beherbergungsverbot für Menschen aus Risikogebieten gipfelt. Worum es jetzt gehen muss, ist der Schutz der besonders bedrohten Mitbürger. Konkret bedeutet das, den Zugang zu Krankenhäusern und Pflegeheimen weiter begrenzen, so bitter das auch für die Betroffenen ist. Hilfreich wäre die rasche Einführung von Schnelltests, um gefahrlose Verwandten-Besuche zu ermöglichen.

Private Feiern sind das höchste Risiko

Um ein Szenario wie im Frühjahr zu verhindern, kommt es aber vor allem auf eins an: Achtsamkeit, gerade im privaten Umfeld. Es sind aktuell private Feiern, die das größte Infektionsrisiko darstellen. Sie können und sie sollten nicht kontrolliert werden. Aber es ist nicht zu viel verlangt, auch dort an das Virus zu denken und sich entsprechend zu verhalten.