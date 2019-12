Fader Beigeschmack nach Minister-Auftritt im Ausschuss

Nein, souverän war der Auftritt von NRW-Justizminister Peter Biesenbach im U-Ausschuss zur „Hacker-Affäre“ nicht. Er verwies auf Verbindungsdaten seines Diensttelefons, hat aber nur wenige Erinnerungen dazu. Er ließ sich zu Wortgefechten mit Abgeordneten hinreißen („Sie werfen mit Schmutz“), anstatt ruhig Fragen zu beantworten.

Der Nachweis, dass der Minister an jenem Gründonnerstag 2018 tatsächlich versucht hat, die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zu einem Hacker-Angriff, den es nie gegeben hat, per Telefon zu beinflussen, ist nicht erbracht. Dennoch hinterlassen die Aussagen des Zeugen Biesenbach im U-Ausschuss einen faden Beigeschmack. Erst räumt er nachträglich ein Telefongespräch mit seiner früheren Kollegin Christina Schulze Föcking ein, dann ist er aber sicher, an jenem Tag nie mit ihr telefoniert zu haben. Biesenbach präsentiert Verbindungsdaten seines Diensthandys, schränkt aber, ein dass er auch mit dem Privathandy dienstlich telefoniert. Dazu gibt es aber keine Verbindungsdaten. Mehrere Zeugen hatten gesagt, der Minister habe bereits am Nachmittag mit dem ermittelnden Oberstaatsanwalt telefoniert. Er selbst spricht von einem Gespräch am frühen Abend aus. Diese Aussagen passen nicht zusammen.

Im Grunde ist die vermeintliche „Hacker-Affäre“ eine Lachnummer, keine ernste Politik. Aber diese Posse hängt bleischwer an der Landesregierung.



