Es war Ende August, als Ministerpräsident Armin Laschet plötzlich verkündete, dass das Tragen von Masken während des Unterrichts nicht mehr verpflichtend sei. Er wollte die Regeln lockern, er wollte den jungen Leuten in der Pandemie ein wenig mehr Freiraum geben, er wollte Punkte sammeln.

Doch er handelte ohne Not. Denn schon damals stiegen die Zahlen, Kanzlerin Merkel warnte und die Grünen in NRW auch. Aber alle Mahnungen verhallten.

Appell zum Maske tragen

Immerhin setzten zahlreiche Schulen im Land auf Freiwilligkeit und appellierten an ihre Schüler, doch bitte wieder die Maske zu tragen. Oft war die Einsicht groß, in anderen Fällen nicht. Es kommt halt immer darauf an, in welchem Umfeld die jeweilige Schule liegt.

Und wie sieht es zum Schulstart am kommenden Montag aus? Schüler, Eltern und Lehrer wollen das unbedingt wissen. Das NRW-Schulministerium ließ gestern lediglich verlauten, dass man die Situation im Blick habe. Das macht kein gutes Gefühl...

Bitte nicht wieder eine späte Mail

In Hamburg ist man da bereits einen Schritt weiter: Zum Schulbeginn ist nun die Maske im Klassenzimmer Pflicht, und zwar für Berufsschüler und in den höheren Klassen. Das ist genau richtig. Denn in dieser Altersgruppe tummelt sich das Potenzial junger Menschen, das gerne feiert und das besonders viele Kontakte pflegt.

Es war ein großer Fehler, dass NRW zum 1. September die Maskenpflicht aufhob. Denn es ist sehr schwer, etwas wieder einzuführen, was gerade eben erst abgeschafft wurde. Jeder, der Kinder erzieht, weiß das. Gilt das auch fürs Schulministerium? Ministerin Gebauer muss also jetzt dringend erklären, wie es nächsten Montag in den Schulen zugehen soll. Dies erst am Freitag oder erneut spät abends per Mail an die Schulen zu tun, ist sicher nicht der richtige Weg.