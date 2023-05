Freiheit ist nicht selbstverständlich

Politiker wollen den 8. Mai, den „Tag der Befreiung“, zum gesetzlichen Feiertag machen. Bei aller Sympathie für die Motive: Das muss nicht sein.

Das Ende der deutschen Nazi-Schreckensherrschaft nach den Verheerungen des 2. Weltkriegs und den kaltblütigen Verbrechen an der Menschlichkeit wird fast überall in Europa gefeiert: mit Reden, mit Kränzen, mit Paraden – und auch mit arbeitsfreien Feiertagen. Die Italiener haben schon im April gefeiert, die am Freitag – und in Deutschland gilt der 8. Mai als „Tag der Befreiung“ – im Jahr 1945 wurde an jenem Tag die Kapitulation unterzeichnet.

Ein wichtiger Gedenktag in einer Reihe von wichtigen Gedenktagen, die bei den Deutschen die Erinnerung an das schlimmste Kapitel der Geschichte wachhalten.

Es gilt, das Gefühl der historischen Verantwortung gegenüber den Nachbarn in neue Generationen zu tragen, zum Frieden zu mahnen und den immerwährenden Auftrag zu erneuern, wachsam gegenüber den Gefährdungen der Demokratie zu bleiben.

Keine Frage: Der 8. Mai ist ein Tag der Freude. Der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker hatte 1985 mit einer weltweit beachteten Rede die Frage der Deutschen beantwortet, ob es sich beim 8. Mai 1945 um einen „Tag der Niederlage“ oder einen „Tag der Befreiung“ gehandelt hat. Am kommenden Montag feiern auch wir die Befreiung – was denn sonst?! Die wenigen, die das anders sehen, sind längst tot oder ewiggestrig und gefährlich, weil sie an den Grundfesten unserer Verfassung rütteln.

Wenn Feiertag ist, gehen die Deutschen gerne auf Reisen

Es ist wichtig, sich an diesem Tag daran zu erinnern. Einen gesetzlichen Feiertag braucht es freilich nicht. Gerade im Mai sieht man, wie es die meisten Deutschen mit dem Gedenken am Feiertag halten. Am 1. Mai waren die Kundgebungen der Gewerkschaften spärlich besucht. Und am 18. Mai, dem Himmelfahrtstag, werden die Kirchen auch nicht voll sein. Wenn Feiertag ist, gehen die Deutschen gerne auf Reisen – wer will es ihnen und uns verdenken?

Also: kein neuer Feiertag – aber darüber reden: in Parlamenten, zu Hause mit den Kindern und Enkeln, auch in der Zeitung. Und dankbar sein, dass wir in Freiheit leben dürfen.

