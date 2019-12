Das Bundesteilhabegesetz beschert Behinderten mehr Wahlfreiheit – in der Theorie. In der Praxis bedeutet es deutlich mehr Anträge und mehr Arbeit.

Für Behinderte gibt es jetzt deutlich mehr – Papierkrieg

Der Mensch ist verurteilt frei zu sein – und doch liegt er in Ketten. Und zwar vor allem in denen der Bürokratie. Doch warum, bitteschön, sollte dieses Los ausgerechnet Behinderten erspart bleiben? So könnte man, zugespitzt, die Rolle des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) beschreiben, das ab 2020 vieles besser machen soll.

Ob das gelingt, ist fraglich. Sicher ist: Zunächst wird es komplizierter. Vor allem für die knapp 44.000 Menschen, die in „besonderen Wohnformen“ leben. Was der Laie politisch unkorrekt „Behindertenheim“ nennen dürfte.

Der behinderte Mensch darf wählen: Wohnen bei A, Essen von Caterer B, Freizeit mit C...

Der gut gemeinte Gedanke: Künftig soll der behinderte Mensch nicht mehr automatisch alles aus einer Hand bekommen, sondern wählen dürfen: Ich wohne im Haus der Caritas, meine Verpflegung lasse ich mir jedoch vom Mahlzeitendienst der Awo bringen und die Freizeitgestaltung mache ich mit den Helfern vom Verein für fröhliche Ausflüge. Ach ja: Die Wäsche macht der Service der Diakonie und die Wohnung putzt die Cousine, gegen Rechnung.

Alles (sehr theoretisch) möglich, weil der behinderte Mensch Leistungen einzeln buchen kann – und bezahlen muss. Das Geld verdient er oder sie in der Behindertenwerkstatt, nicht viel, aber dazu kommen ja Grundsicherung, Pflegeversicherung, Wohngeldzuschuss und Verhinderungspflege und ergänzende Pflegeleistungen sowie Eingliederungshilfe.

Gesetzliche Betreuer haben für die gesamten Bedürfnisse zwei Stunden im Monat

Muss nur alles beantragt, vertraglich geregelt und rechtzeitig verlängert werden. Eine dankbare Aufgabe für den gesetzlichen (Profi-)Betreuer, der dafür übrigens zwei Stunden á 27 Euro bekommt (auf Antrag, versteht sich). Im Monat. Wenn Geschwister, Eltern, Kinder die gesetzlichen Betreuer sind, so machen diese das gerne ehrenamtlich. Statt mit Angehörigen das zu tun, was sie lieber tun: Gemeinsam Freizeit zu verbringen. Geld kostet das selbstverständlich auch auf Seiten der Behörden – und damit kommen Mehrauzwendungen auf die Städte zu.

Klar ist das alles gut gemeint. Auch der behinderte Mensch soll nicht pauschal alles von einem Träger nehmen müssen, ob es für ihn passt oder nicht. Wer geistig fit und im Kampf mit der Bürokratie geschult ist, gehört gewiss zu den Gewinnern der Reform. Wem solche Kompetenzen fehlen, für den bedeutet die neue Teilhabe vor allem eines: Teilhabe am Bürokratiewahnsinn unserer Zeit.