GDL-Forderungen: Es droht ein heißer Bahn-Herbst

Die Tarif-Forderungen der GDL bergen Sprengstoff. Sie will der Bahn Personal abwerben, die 35-Stunden- Woche. Es wird ein heißer Herbst.

Der gewerkschaftliche Forderungskatalog, den Deutschlands Oberlokführer Claus Weselsky am Montag aufblätterte, ist umfangreich und für die Bahn selbstverständlich nicht in Gänze umsetzbar – vor allem aber birgt er neuen Sprengstoff in der ohnehin verfahrenen Tarifsituation beim Schienenriesen.

Zur Erinnerung: Mit der GDL hat die Bahn ja noch gar nicht angefangen zu verhandeln – und steckt beim parallelen Gefeilsche mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft zumindest nach außen hin in der Sackgasse.

Vorgehen und Ton der Lokführer sind rauer

Immerhin wird da hinter den Kulissen wieder gesprochen und sind Streikdrohungen vorerst vom Tisch. Aber das könnte sich ändern. Bei den Lokführern sind Ton und Vorgehen ohnehin erfahrungsgemäß rauer. Und insbesondere der gestern vehement verkündete Ruf nach einer 35-Stunden-Woche ohne Lohnkürzungen sowie die Ansage, der Bahn Personal abzuwerben und quasi selber Arbeitgeber zu werden, werden zentrale Knackpunkte, wenn es ans Eingemachte geht.

Uns steht ziemlich sicher ein heißer Herbst bei der Bahn bevor.

