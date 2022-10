Gedanken zum Tag der Deutschen Einheit

Schon 32 Jahre ist es her, dass die beiden Deutschen Staaten wiedervereinigt wurden. Das ist immer ein Tag zum Feiern. Und zum Nachdenken.

Kein Jubiläum, kein runder Geburtstag, aber ein wichtiger Tag, gerade jetzt, wo unsere Welt in Unordnung geraten ist – und auch das hat ja etwas mit dem Tag zu tun, den wir heute feiern. Am 3. Oktober 1990 trat die DDR dem Geltungsbereich des Grundgesetzes bei. Deutschland war wiedervereinigt, und damit waren alle Überlegungen zu Ende, ob es nicht lohne, eine Republik mit dem Besten aus beiden Deutschlands zu bauen, eine Brücke zwischen Ost und West.

Die Deutschen haben es anders gewollt. Mit ihren Demonstrationen haben sie den Anfang vom Ende des totalitären Honecker-Staates gesetzt. Die Montagsdemonstrationen waren die Basis der friedlichen Revolution. Die Menschen wollten Freiheit, Chancen, echte Demokratie – und sie wollten auch die D-Mark und mehr Wohlstand.

In Deutschland gelten diese Wochen als die glücklichsten in der Geschichte

Es hat geklappt, weil Michail Gorbatschow den Weg freigemacht hat. Er wollte auch Russland und die Sowjetunion umgestalten. In Deutschland gelten diese Wochen als die glücklichsten in der Geschichte der Bundesrepublik. In Russland erzählt Putin nun seinem Volk, dass dies der Beginn einer aggressiven Osterweiterung der Nato gewesen sei.

Der Zusammenbruch der Sowjetunion, das Auseinanderfallen der Teilrepubliken in von Moskau unabhängige Staaten hat bei nicht wenigen im Westen Triumphgefühle geweckt. Der Wettkampf der Systeme war gewonnen. Es ist gerade mal acht Jahre her, dass der von vielen so verehrte US-Präsident Barack Obama in der Krim-Krise Russland auf den Status einer ungefährlichen „Regionalmacht“ herunterstufte und Putin Schwäche attestierte.

Wir haben heute gute Gründe, Einigkeit und Recht und Freiheit für alle Deutschen zu feiern. Aber wir lernen in diesen Tagen auch die tiefe Bedeutung des Dichterwortes aus dem „Wilhelm Tell“: „Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt.“

