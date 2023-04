Kommentar Generation X, Y oder Z: Menschen passen in keine Schublade!

Eine neue Studie liefert interessante Erkenntnisse zur „Generation Z“. Doch Generationentitel verleiten zum Pauschalisieren.

Neulich in Moers: Zwei Jungs im Alter von etwa 15 Jahren streiten sich mit einem älteren Herrn lautstark, wer an der Bushaltestelle Platz für den anderen macht. Der Mann fordert Respekt vor dem Alter. Und die Jungs fordern dasselbe für sich ein.

Beide haben mit ihren Forderungen recht: Grundsätzlich sollten Menschen und Generationen einander Respekt zollen. Man kann diesen Zwist womöglich als einen Generationenkonflikt im Kleinen beschreiben, geboren und forciert durch Vorurteile über die jeweils andere Altersgruppe. Die Jungen lungern nur herum, sagen womöglich die Alten. Die Senioren sind rücksichtslos und beanspruchen alles für sich, sagen vielleicht die Jungen.

Viele junge Menschen engagieren sich auch für politische Ziele

Die Studie über die des Instituts für Management- und Wirtschaftsforschung zeigt, dass die „Jugend von heute“ nicht den Stempel „faul und verwöhnt“ verdient. Viele der etwa zwischen 1995 und 2012 Geboren engagieren sich für ihre Ziele und Überzeugungen, zwar nicht unbedingt in politischen Parteien, aber in womöglich auch zeitlich begrenzten Initiativen. Das kann das Festival im Dorf oder der Verein um die Ecke sein.

Nicht alle jungen Menschen kleben sich kompromisslos auf der Straße fest. Diejenigen, die sich bei der „Letzten Generation“ oder bei „Fridays for Future“ engagierten, sind ein Teil, nicht die komplette Generation.

Überhaupt lassen sich Menschen einer Altersklasse nicht in eine Schublade stecken. Das Betiteln in Generation X, Y, Z wird schon den verschiedenen Charakteren, die sich in ihnen befinden, nicht gerecht. Darüber hinaus wissen viele nichts damit anzufangen, ohne nachlesen zu müssen, wann die Kinder der Generation X geboren worden sind. Stattdessen schaffen solche Titel eher Distanz statt Gemeinschaft.

Denn im Endeffekt leben wir alle, ob Jung oder Alt in einer gemeinsamen Welt. Statt aufeinander loszugehen, sollten wir neugierig sein und voneinander lernen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meinung