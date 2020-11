Die Corona-Pandemie hat nicht nur tausenden Minijobbern die Stelle gekostet und sie damit vor enorme finanzielle Herausforderungen gestellt. Sie hat auch gezeigt, dass Menschen in prekären Beschäftigungsverhältnissen mit einer ganzen Reihe weiterer Probleme zu kämpfen haben.

So werden viele Minijobber um die ihnen zustehenden Sozialleistungen wie Urlaubsgeld oder Lohnfortzahlung im Krankheitsfall gebracht. Auch der gesetzliche Mindestlohn oder Zuschläge für die Arbeit nach 23 Uhr werden nicht in jedem Betrieb gezahlt.

Studenten, Einwanderer und Alleinerziehende, die sich mit Minijobs über Wasser halten, sind aber oft auf jeden Euro und somit ihren Job angewiesen. Arbeitgeber nutzen genau das aus. Eine Anhebung der Verdienstgrenze auf 530 oder gar 600 Euro, wie sie von der FDP und Teilen der Union seit Jahren gefordert wird, würde die Problematik deshalb noch weiter verschärfen.

Die beschlossene Erhöhung des Mindestlohns auf 10,45 Euro bis Juli 2022 ist gut. In der Realität bedeutet sie jedoch oft, dass Minijobber immer weniger arbeiten, statt in den Genuss einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung zu kommen, die ihnen auch im Alter ein Auskommen in Aussicht stellt. Den Versicherungsschutz für tausende Arbeitnehmer abzubauen, kann daher nicht die Lösung sein.