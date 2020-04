Gutschein statt Bargeld – warum diese Regelung gut ist

Kein Geld zurück, wenn die Veranstaltung ausfällt, dafür einen Gutschein – das klingt nicht gut für Verbraucher. Warum es trotzdem fair ist.

Gutschein statt Bargeld, wenn das Konzert ausfällt, das Fußballspiel, der Fitnesskurs? Das ist zugegebenermaßen für den Kunden erst einmal kein gutes Geschäft. Und auch die Aussicht, Ende nächsten Jahres das Geld verlangen zu dürfen, tröstet nur bedingt: Was nützt das, wenn der Anbieter bis dahin womöglich pleite ist? Kein Wunder, dass Verbraucherschützer über den Vorstoß der Regierung nicht gerade glücklich sind und wenigstens Nachbesserungen verlangen.

Die Entscheidung aber ist im Grundsatz richtig, weil sie die Nöte der Veranstalter würdigt und den Verbraucher trotzdem nicht übervorteilt. Müssten die Anbieter ihren Kunden all das in bar auszahlen, was sie ihnen nun nicht anbieten können, würde es sicher viele in den Ruin treiben. Das kann sich niemand wünschen. Natürlich schützt diese Regelung damit auch jene, die es sich vermutlich leisten könnten, zu zahlen. Aber das lässt sich so schnell schwer trennen.

Da das Geld bereits bezahlt ist und nichts Lebensnotwendiges betrifft, sollte man es verschmerzen können. In diesen Tagen fällt oft das Wort Solidarität. Sie muss auch Veranstaltern gelten.