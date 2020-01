Häftlinge nur wegzuschließen, ist nicht genug

Ist ja klar, was für den Bürger das Wichtigste am Strafvollzug ist: dass er sicher ist; dass die Verurteilten aus dem Verkehr gezogen worden sind und erstmal keine Verbrechen mehr begehen können.

Aber moderner Strafvollzug muss mehr leisten als nur das Wegschließen. Das zuletzt 2015 reformierte Strafvollzugsgesetz in NRW gibt den 36 Gefängnissen im Land den Auftrag, Strafgefangene „zu befähigen, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen“. Man soll den Glauben an das Gute im Menschen nie aufgeben. Aber die Wirklichkeit zeigt, dass viele nach ihrer Haftentlassung doch wieder zu Tätern werden. Es lohnt sich nachzuprüfen, ob man anderenorts mit besseren Modellen größere Erfolge erzielt.

Zusammenhang zwischen Migration und Kriminalität

Eine andere Zahl ließ gestern in dem Zusammenhang aufhorchen: Bei den unter 25 Jahre alten Gefangenen liegt der Anteil der Häftlinge mit Migrationshintergrund bei hohen 50 Prozent. Das zeigt, dass ein Zusammenhang zwischen Migration und Kriminalität besteht. Und dass es sich lohnt, auf die Ursachen zu schauen und bessere Integration zu ermöglichen, aber auch einzufordern. Denn allemal besser als eine gute Resozialisierung ist eine gute Prävention. Damit jemand gar nicht erst zum Täter wird.