Was bleibt, ist nicht nur der Hambacher Forst, sondern auch der Eindruck, dass sich die Landesregierung von RWE hat vor den Karren spannen lassen.

Die Räumung des Hambacher Forstes ist ein Paradebeispiel dafür, wie politische Kommunikation nicht funktionieren darf. Die Landesregierung, namentlich Innenminister Herbert Reul (CDU) mögen hehre Absichten bei der Suche nach einem Vorwand zu diesem beispiellosen Polizeieinsatz im Herbst 2018 getrieben haben. Die Angst war vor einer unkontrollierbaren Eskalation war damals gewaltig.

Erstens aber hätte das Ministerium die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes Münster abwarten müssen, das der Rodung bekanntlich kurze Zeit nach Beginn der Räumung einen Riegel vorschob.

Zweitens war die juristische Trickserei zu durchsichtig wie billig. Drittens wirkt es ebenso fadenscheinig, wenn ein Bedrohungs- und Gewaltszenario skizziert wird, das es in dieser Massivität nie gegeben hat; jedenfalls nicht in dem Maße, das einen so personal- wie kostenintensiven Polizeieinsatz gerechtfertigt hätte.

Was bleibt, ist nicht nur der Hambacher Forst, sondern auch der Eindruck, dass sich die Landesregierung von RWE hat vor den Karren spannen lassen, um ein zum Scheitern verurteiltes Vorhaben durchzuboxen. Ein Desaster.