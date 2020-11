Über Studienbedingungen wird viel berichtet. Aber denkt auch mal einer an die Beschäftigten an Unis und Fachhochschulen? An deren zum Teil prekäre Arbeitsbedingungen, an die unsichere Frage: Wird mein Arbeitsvertrag verlängert? Dass Hochschulen nicht nur Tempel des Wissens, sondern auch Stätten der Selbstausbeutung sind, ist nicht neu. Dem DGB gebührt aber die Ehre, die Unsicherheiten der Beschäftigung dort jetzt mit konkreten Zahlen zu unterfüttern.

Hochschulen können Karrierefallen sein. Da nehmen Menschen alles in Kauf – schlechten Lohn, Überstunden, befristete Verträge, Verzicht auf Familiengründung –, um die kleine Chance auf eine große Laufbahn als Wissenschaftler zu haben. Aber allzu viele bleiben dann im „Mittelbau“ hängen oder fallen nach ein paar Jahren durchs Raster.

Viele Talente heuern woanders an

Das liegt auch daran, dass das Land NRW sich auf die Position zurückzieht, Hochschulen seien unabhängige Arbeitgeber, denen man nicht reinreden dürfe. Und viele Hochschulen wollen sich auch nicht reinreden lassen. Sie wirtschaften gern allein und oft an ihren Mitarbeitern vorbei, denn sie wissen, dass es immer Menschen geben wird, die schlechte Verträge unterschreiben. Was sie nicht wissen: Wie viele Talente sie schon an andere, bessere Arbeitgeber verloren haben.

