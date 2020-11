Hoppeditz-Erwachen 2020: AHA! statt ALAAF!

Die Polizei will mit Hundertschaften dafür sorgen, dass der Karnevalsauftakt am 11.11. nicht zu heftig gefeiert wird. Ist das übertrieben?

Wem der Sinn für schwarzen Humor gegeben ist, der könnte sagen, dass wir amm 11. 11. zum Karnevalsauftakt in besonders jecken Zeiten leben. Mit Hundertschaften will die Polizei heute zu dolles Treiben von Karnevalisten stoppen, und der Innenminister ermahnt die Bürger, zu Hause zu bleiben und in jedem Fall einen großen Bogen um Köln und Düsseldorf zu machen. Der Staat hat den Karnevalisten offenbar als Gefährder ausgemacht.

Der gleiche Staat, der nicht verhindert hat, dass rund 20.000 Verquer-Denker ohne Maske unbehelligt durch Leipzig ziehen. Der gleiche Staat, der nicht verhindern konnte, dass ein Rechtsextremist ausgerechnet am 9. November bei einer Pegida-Demonstration in Dresden spricht, während öffentliche Gedenken der Nazi-Greuel mit Verweis auf die Corona-Pandemie abgesagt worden waren. Die Fahrlässigen, die Uneinsichtigen und die Gefährlichen gehen auf die Straße, und es ist ein Ärgernis. Aber es sind nicht die Karnevalisten, die uns gefährden. Früh und einsichtig ins Unvermeidliche gefügt Karnevalsvereine haben sich früh und einsichtig ins Unvermeidliche gefügt. Der Elfte im Elften wird diesmal um 11.11 Uhr ganz anders sein als sonst. Wie ja vieles anders ist als in anderen Jahren. Mit 1,50 Metern Abstand lässt es sich eben schlecht schunkeln, in der geschlossenen Altstadtkneipe nicht bützen, und ohne Alkohol ist Karneval längst nicht so lustig. Kreativ haben die Jecken Ersatzlösungen fürs Feiern im Netz und zu Hause ersonnen. Aber auch der beste Ersatz ist nur eines: Ersatz. Statt „ALAAF!“ müssen wir diesmal „AHA!“ rufen: Alltagsmaske! Handhygiene! Abstand halten! Aber die Nachricht vom Impfstoff macht ja Hoffnung, dass wir den Hoppeditz im nächsten November wieder so ausgelassen wie immer aufwecken können. Das macht optimistisch. Leichtsinnig sollte uns das nicht machen.