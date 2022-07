Impfpflicht in den Pflegeeinrichtungen: Bitte kein Zurück!

Die einrichtungsbezogene Impfpflicht ist nach wie vor wichtig und richtig. Sie abzuschaffen, wäre ein fatales Signal.

In der Bekämpfung der Corona-Pandemie gab es wenige Maßnahmen, die so kontrovers diskutiert wurden, wie die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Ihre Einführung war richtig. Jetzt von ihr abzurücken wäre falsch. In erster Linie schützt Impfen einen selbst. Ja. Und auch ja: Es gibt Impfdurchbrüche. Derzeit gar nicht einmal wenige. Aber: Wenn es durch eine Impfung unwahrscheinlicher wird, dass ich mich selbst anstecke, dann auch, dass ich jemanden anderen anstecke. Und wer mit kranken, alten und gehandicapten Menschen arbeitet, ihnen bei der Pflege nahekommt, trägt nach wie vor eine besondere Verantwortung.

Der sind die meisten Beschäftigten in den Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern nachgekommen – schon vor der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Viele aber, die aus verschiedenen Gründen Bedenken hatten, haben sich impfen lassen, als ein Berufsverbot drohte. Für sie und diejenigen, die sich deshalb einen anderen Job gesucht haben, muss nun ein mögliches vorzeitiges Ende der Impfpflicht wie ein Hohn vorkommen. Hätten sie einfach nur stur bleiben sollen? Abwarten?

Vor der Bürokratie hatten die Kommunen gewarnt

Womöglich lautet die Antwort bald: Ja. Und dieses Gefühl darf ein Gesetzgeber den Bürgern nicht vermitteln. Die Impfpflicht schon jetzt wieder auszusetzen? Damit würde sich die Politik unglaubwürdig machen. Zumal damit nur von den eigentlichen Gründen, die lange absehbar waren, abgelenkt würde.

Gut 20.000 Beschäftigte in der Pflege und den Krankenhäusern arbeiten in NRW noch immer ohne ausreichenden Impfschutz, auch deshalb, weil diehaben, jeden Fall zeitnah zu verfolgen, der Weg vor ein Arbeitsgericht unbequem ist und es eh schon zu wenig Mitarbeiter in den Einrichtungen gibt. Vor der enormen Bürokratie hatten die Kommunen gewarnt. Hier nachzusteuern, wäre hilfreich gewesen, Herr Minister. An der Impfpflicht zu rütteln, nicht.

