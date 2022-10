Jeder sollte seinen Beitrag gegen die neue Welle leisten

Im Kampf gegen das Corona-Virus kehrt endlich etwas Routine ein. Damit wir mit der Gefahr umgehen können, müssen sich aber mehr Menschen impfen.

Endlich, wird so mancher sagen, endlich kehrt eine gewisse Gelassenheit, Routine, Klarheit in den gesundheitspolitischen Umgang mit dem Corona-Virus ein. Die Kernbotschaften: Wir werden mit dem Virus leben müssen, er lässt sich nicht mehr aus der Welt schaffen. Er hat auch nichts von seiner Gefährlichkeit eingebüßt, gerade bei Menschen, die vorerkrankt oder älter sind.

Aber auch diese These hat sich inzwischen verfestigt: Wir können diesen fiesen Gegner zumindest so weit in den Griff kriegen, dass er uns nicht unser Gesundheitssystem um die Ohren fliegen lässt.

Jeder kann etwas tun

Dazu bedarf es aber der Mitarbeit und Bereitschaft der Bevölkerung: An erster Stelle steht dabei das Impfen. Wer geimpft ist, ist zwar nicht zu 100 Prozent geschützt. Aber zu einem hohen Prozentsatz vor einer schweren Erkrankung gefeit. Insofern kann jeder seinen kleinen Beitrag leisten, um für Stabilität zu sorgen. In den Krankenhäusern, in den Pflegeheimen, aber natürlich auch in den Büros. Und zwar, indem er sich ausreichenden Impfschutz geben lässt. Es ist wirklich nur ein kleiner Beitrag, aber er ist wichtig.

