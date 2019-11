Jan Jessen

Wieder einmal steht Landesjustizminister Peter Biesenbach mächtig unter Druck. Diesmal wird es sehr eng für ihn. Es ist ausgerechnet die Posse um seine frühere Kabinettskollegin Schulze Föcking, die ihn den Posten kosten könnte. Sie hatte im März 2018 einen Hackerangriff auf ihr Privathaus gemeldet, der sich als simpler Bedienfehler herausstellte.

Der desaströse Umgang der Landesregierung mit der Affäre mündete in einen Untersuchungsausschuss – vor dem Biesenbach aussagen musste, weil ihm unbotmäßige Einmischung in die Ermittlungen vorgeworfen wurde. Bei dieser Aussage soll Biesenbach die Unwahrheit gesagt haben.

Der Minister irritierte schon im Fall Amed A. durch widersprüchliche Aussagen

Die neuen Vorwürfe reihen sich ein in eine Indizien-Kette, die darauf deutet, dass Biesenbach überfordert ist. Im Fall des in seiner Zelle in der Klever JVA verbrannten jungen Kurden Amed A. irritierte der Minister durch widersprüchliche Informationen an das Parlament. Auch nach dem Angriff auf eine Gerichtsvollzieherin in Bochum hatte Biesenbach den Landtag falsch über die Gefährlichkeit der Täterin informiert. Sollte sich bewahrheiten, dass er vor dem Untersuchungs-Ausschuss gelogen hat, wäre er nicht mehr zu halten.