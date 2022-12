Kaiserberg-Umbau: Die Mittel müssen auf vielen Gleisen fließen

Der Start in Kaiserberg ist ein gutes verkehrspolitisches Signal. Aber bei der Infrastruktur muss auf vielen anderen Gleisen investiert werden.

Das Kreuz Kaiserberg ist ja schon heute Stammgast in den Staunachrichten; die Besuche dort dürften sich in den nächsten Jahren intensivieren. Der 60er-Jahre-Bau bedurfte dringend eines umfassenden Renovierungskommandos – und mehr Platz für Fahrzeuge soll auch geschaffen werden. Da werden die Pendler an Rhein und Ruhr zeitweise erhebliche Probleme bekommen.

Mit Blick auf die in NRW lange sträflich vernachlässigte Verkehrsinfrastruktur ist der gestrige Spatenstich allerdings eine gute Nachricht. Denn es tut sich was in Sachen Erneuerung. Lange genug wurde danach gerufen. Die Neuenkamper Brücke schreitet voran, in Leverkusen sind ebenfalls tagtägliche Fortschritte zu sehen.

Gesunde ökologische Statik

Allerdings darf bei diesen Aktivitäten eine ökologisch gesunde Statik nicht aus dem Blick verloren werden. Auch bei der Bahn, der Schifffahrt oder auf den Fahrradwegen besteht Handlungsbedarf. Die Mittel müssen buchstäblich auf vielen Gleisen fließen.

Der neue, grüne, Verkehrsminister hat ja bereits angedeutet, dass es in den nächsten Jahren keineswegs beim sturen Ausbau der Straße bleiben soll. Eine vernünftige Ansage. Vielleicht werden ja die Staus in Kaiserberg demnächst ein gutes Argument sein für Pendler, Bus und Bahn wenigstens mal auszuprobieren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meinung