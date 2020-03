Es ist eine gute Nachricht in diesen verunsichernden Zeiten: Die Deutschen stehen zusammen. Oder in diesem Fall: sie sitzen zusammen, mit dem nötigen Abstand. Sie nähen Schutzmasken, was das Zeug hält, für sich und andere, und demonstrieren so gelebte Solidarität.

Es ist ein aus der Not geborener Gemeinschaftssinn. So handlungsfähig sich der Staat in der Krise präsentiert, so kläglich ist er in der Vorbereitung einer möglichen Pandemie, beim Katastrophenschutz gescheitert. Die fehlende Schutzausrüstung im Gesundheitswesen ist ein trauriges Paradoxon: Menschen in Kliniken und Praxen, die zur Gesundung von Patienten beitragen wollen, laufen Gefahr, selbst krank zu werden.

Gut, dass die Bundesbürger beim kollektiven Nähen von Behelfs-Schutzmasken ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Es ist ein symbolischer Akt mit dem Unwissen darüber, wie weit die Schutzwirkung selbst gemachter Masken reicht. Aber der Mensch hält instinktiv etwas mehr Abstand, wenn er seinesgleichen mit Maske erblickt. Er tritt einen Schritt zurück, trägt so zur Verringerung einer Übertragung des Virus bei.

Oberstes Ziel aller Menschen in der Corona-Krise sollte es sein, möglichst viele Leben zu schützen. Man sollte nichts unversucht lassen. Die Diskussion über eine Maskenpflicht ist somit müßig.