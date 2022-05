Krieg statt Klima-Krise - trotzdem grüner Höhenflug in NRW

Haben die Demoskopen recht, können sich die Grünen nach dem Wahlsonntag einen Ministerpräsidenten aussuchen.

An den Grünen wird nach den Landtagswahlen kein Weg vorbei gehen, jedenfalls dann, wenn sich der aktuelle Umfragekorridor, in dem sie auf zwischen 16 und 17 Prozent taxiert werden, im Endergebnis am Sonntag widerspiegeln würde. Es wäre das beste Ergebnis für die NRW-Grünen bei einer Landtagswahl. Dieser Höhenflug, und das ist eigentümlich genug, ist mutmaßlich nicht den Antworten auf urgrüne Themen wie dem Umweltschutz oder dem Kampf gegen den Klimawandel geschuldet.

Letzterer nimmt zwar bedrohliche Ausmaße an, erst am Dienstag warnte die Weltmeteorologieorganisation WMO, in einem der nächsten fünf Jahre werde mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent die globale Mitteltemperatur 1,5 Grad über dem Niveau vor Beginn der Industrialisierung liegen; jedoch ist es aktuell der Krieg in der Ukraine, der den Menschen am meisten Sorge macht. An den Wahlkampfständen spielen Landesthemen nur am Rande eine Rolle. Es sind die beiden Grünen-Minister Habeck und Baerbock, mit deren Arbeit in dieser Krisenzeit aktuell die meisten Bundesbürger zufrieden sind, obgleich deren Werben für die Lieferung schwerer Waffen in das Kriegsland ungrüner nicht sein könnte.

Sollten die Grünen tatsächlich mit weitem Abstand vor der FDP landen, wie es sich derzeit abzeichnet, können sie sich einen Ministerpräsidenten aussuchen. Schwarz-Gelb ist nach derzeitigem Stand nicht möglich, Schwarz-Rot ist ausgeschlossen, also bleiben Schwarz-Grün, Rot-Grün, Jamaika oder die Ampel.

In jeder dieser Konstellationen werden die Partner den Grünen weit entgegenkommen müssen, wenn sie Regierungsverantwortung tragen wollen. Als möglicher Junior den inhaltlichen Takt vorgeben – es gibt schlechtere Aussichten. Es ist kein Wunder, dass die Grünen derzeit kraftstrotzend durch den Wahlkampf ziehen. Der Sekt wird bei ihnen jetzt schon kaltgestellt sein.

