Kutschatys Rücktritt – die richtige Entscheidung

Warum Thomas Kutschatys Rücktritt als SPD-Landeschef überfällig war.

Thomas Kutschatys Rücktritt als SPD-Landeschef war überfällig. Der Rechtsanwalt aus Essen hatte keinen Rückhalt mehr in der Partei. Seine Entscheidung überrascht trotzdem, da der 54-Jährige eigentlich dafür bekannt ist, Kritik abperlen zu lassen und selbstbewusst auszusitzen. Dieses Mal allerdings hat er einen Alleingang zu viel gewagt.

Keine Herzensangelegenheit

Trotz der historischen Niederlage mit nur 26,7 Prozent bei der letzten Landtagswahl 2022 war Kutschaty angetreten, die Landes-SPD zu modernisieren. Seine Stärke, sachlich und kühl zu agieren, war zugleich auch seine Schwäche. Er hat nie die Herzen der Sozialdemokraten gewonnen. So wie ein Johannes Rau. An Führungsqualität mangelte es Thomas Kutschaty nicht, aber es ist ihm nie gelungen, die Vorlagen der schwarz-grünen Regierung um Hendrik Wüst aufzunehmen. Vor allem nicht das Aktenchaos rund um die gesperrte Rahmedetal-Brücke auf der Sauerlandlinie, für das auch der ehemalige Verkehrsminister und jetzige Ministerpräsident Wüst steht. Kutschaty hat es auch verpasst, seinen Bekanntheitsgrad auszubauen. Dazu hätte er in der Opposition nicht zu sehr darauf achten dürfen, bloß keine Fehler zu machen.

Bewusste Machtprobe?

Mit einer schlecht vorbereiteten Personalie hat sich Kutschaty jetzt aber verkalkuliert. Ob es letztlich eine törichte Kommunikationspanne war oder eine bewusste Machtprobe, die zu seinem Fall führte, spielt für die SPD in NRW keine Rolle. Sie muss jetzt einen Nachfolger oder Nachfolgerin finden, die die Stammwähler überzeugen: Will die Sozialdemokratie im Land wieder zu alter Stärke finden, muss sie einen durch und durch sozialdemokratischen Politikentwurf entwickeln. Und der darf nicht mal sozial, mal schwarz und mal grün blinken.

