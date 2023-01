Lambrecht-Video ist kein Grund zum Rücktritt

Nach dem verunglückten Silvester-Video wird lautstark der Rücktritt der Verteidigungsministerin geführt. Das ist völlig übertrieben.

Wenn ältere Menschen es den jungen gleichtun wollen und mit ihrem Smartphone Nachrichten und Bilder auf die Reise durchs weltweite Netz schicken, kann das schiefgehen. Glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich rede. Vielleicht haben Sie ja auch schon die Erfahrung gemacht. Die Autovervollständigung hat mir schon Sätze in den Chat gepfuscht, die Freunde und Familie arg irritiert haben. „Ach, der Alte wieder ...“, spottet der Nachwuchs dann.

Zum Glück bin ich nicht deutsche Verteidigungsministerin. Das, was Christine Lambrecht in der Silvesternacht gepostet hat, ist sehr peinlich. Am Schlimmsten werden die Kolleginnen und Kollegen in ihrer Pressestelle gelitten haben. Solche Auftritte werden normalerweise von hoch bezahlten Profis betreut. Eine Ministerin sollte diese Unterstützung in Anspruch nehmen. Jetzt hat sie den Schaden. Und den Spott hat sie dazu.

Vielleicht der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt

Ein Grund für einen Rücktritt ist das Video nicht. Mag sein, dass es der letzte kleine Tropfen ist, der das Fass zum Überlaufen bringt. Das muss der Kanzler entscheiden, der auch in diesem Fall wohl die Ruhe weghaben wird.

Das ein oder andere Mal gab es eine unglückliche Kommunikation. Etwa als es um die Frage ging, warum sie ihren Sohn mit in den Dienstflieger in Richtung Urlaubsinsel nahm. Die Eierei um Helme und um Panzer für die Ukraine ist nicht die Schuld von Christine Lambrecht. Da ist die Koalition uneins, da gerät eine Ministerin leicht ins Trudeln. Und den katastrophalen Zustand der Bundeswehr haben andere zu verantworten: ihre Vorgänger samt deren Kanzlerin.

