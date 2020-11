An den Schulen in den sozialen Brennpunkten der Ruhrgebiets-Städte konzentrieren sich die Probleme wie unter einem Brennglas. Armut kennzeichnet den Alltag vieler Schüler, an manchen Schulen sprechen 80 Prozent der Kinder zu Hause nicht Deutsch. In den oft viel zu großen Klassen an den überlaufenen Gesamtschulen sitzen zahlreiche Kinder mit besonderem Förderbedarf.

Zugleich fehlen Lehrkräfte, da sich viele Einsteiger lieber an einer bürgerlichen Vorortschule bewerben. Sinkende Sprachkompetenz, ein hoher Migrantenanteil, zudem hohe Inklusionsanforderungen und teils komplett marode Schulgebäude – das ist Alltag an vielen Schulen zwischen Duisburg und Dortmund.

"Ungleiches ungleich behandeln"

Seit langem weisen daher Schulleiter, Lehrer und auch Bildungsexperten darauf hin, dass man nicht alle Schulen im Lande über einen Kamm scheren darf. Die Herausforderungen sind in solchen „Brennpunktschulen“ ungleich größer als in ruhigen Vorortschulen. „Ungleiches muss ungleich behandelt werden“, lautet daher die Forderung. Nicht, um die Gräben zu vertiefen, sondern – im Gegenteil – um die Bildungschancen zumindest anzugleichen.

Zusammenhang zwischen Herkunft und Bildungserfolg

Der „schulscharfe Sozialindex“ könnte dafür das ideale Instrument sein. Ein System, das nach klaren Maßstäben zusätzliche Mittel an die tatsächlich bedürftigen Schulen verteilt. Doch wenn nach den bisherigen Kriterien landesweit nur ein knappes Dutzend Schulen in die höchste Förderkategorie des neuen Sozialindex‘ fallen, kann dieses Instrument seinen Sinn nicht erfüllen.

Nach Schätzungen von Gewerkschaften arbeiten 800 bis 1000 Schulen im Land unter schweren Bedingungen. Die großen Hoffnungen, die die Landesregierung mit der Einführung des schulscharfen Sozialindex geweckt hat, werden mit dieser Ausgestaltung schwer enttäuscht. Wieder wird eine Chance vergeben, den fatalen Zusammenhang zwischen Herkunft und Bildungserfolg zu lösen.