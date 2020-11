Experten können besser beurteilen, ob eian Grundschulen dem Wirtschaftsstandort Deutschland hilft und dem beruflichen Fortkommen eines jeden Einzelnen. Aus Laien-Sicht gibt es aber diese Bitte: Lasst die Lehrpläne wie sie sind! Lasst die Kinder so früh wie möglich Englisch lernen!

Das bitte ich als Vater, aber auch als jemand, der selbst die englische Sprache mit Mühe gelernt hat. Ich bemerke bei meiner älteren Tochter, mit wie viel Stolz und Spaß sie in der Grundschule Englisch lernt. Spielerisch, mit einer Leichtigkeit. Und dann denke ich an mich: Die englische Sprache kam in der fünften Klasse wie eine Lawine über mich. Gleich mit Notendruck und einer 5 in der zweiten Klassenarbeit.

Mit englischer Sprache war ich bis dahin als Arbeiterkind nie groß in Berührung gekommen. Wenn man erst spät schwimmen lernt, bleibt meist die Angst vorm Wasser. Beim Englischlernen ist es ähnlich. Die Sprache blieb eine Last für mich, das meiste hatte ich schon kurz nach dem Abi vergessen. Bis ich ein Semester in England studieren durfte – und das Spielerisch-Leichte beim Einkaufen oder auch beim Bier quasi nachholen konnte.

Deshalb: Englisch in der Grundschule darf nicht zur Verschiebemasse werden, weil wegen sonstiger Engpässe der Lehrplan nicht passt. Sonst ist bei den Kindern der Spaß schnell vorbei.