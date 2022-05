Meinung Lehrermangel in NRW: Keine Zeit für Experimente

Die Experimente in der Bildungspolitik auf Kosten der Schüler müssen vorbei sein! Egal ob der neue Ministerpräsident Wüst oder Kutschaty heißt.

Drei Monate mietfreies Wohnen für junge Lehrer bei Stellenantritt? Ein reizvolles Angebot, das die Stadt Duisburg macht. Doch es ist nicht die Unterkunft, die jungen Lehrern fehlt. Es sind die Rahmenbedingungen an den Schulen in vielen Großstädten, die längst nicht mehr stimmen.

An Schulen in sogenannten Problemvierteln zu unterrichten, ist kein Vergnügen. Und durch temporäre Zwangsversetzungen oder eine Reaktivierung von Lehrern im Ruhestand lässt sich das Grundsatzproblem nicht lösen:

Gleiche Bezahlung beim Berufseinstieg

Die Lehrkräfte müssen durch mehr Schulpsychologen unterstützt und von Schulassistenten in Dingen entlastet werden, die nicht primär pädagogischer Natur sind. Und: Sie müssen beim Berufseinstieg endlich gleich bezahlt werden. Das hat etwas mit der Wertschätzung der Arbeit zu tun. Es ist mit nichts zu begründen, warum Grundschullehrer weniger verdienen als ihre Kollegen an Gymnasien. Der Grundstein für die Schullaufbahn wird in den ersten vier Schuljahren gelegt. Versprochen, die Besoldungen anzugleichen, hatten CDU und FDP bereits vor vier Jahren. Umgesetzt nicht.

Das künftige Schulministerium, das für die beiden letzten unglücklich agierenden Amtsinhaberinnen, Sylvia Löhrmann (Grüne) und Yvonne Gebauer (FDP) zum Schleudersitz wurde, hat eine lange Liste abzuarbeiten. Es braucht eine starke Führung. Die Zeit der Experimente auf Kosten der Schüler muss vorbei sein! Schulpolitik muss zur Chefsache werden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meinung