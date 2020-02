Lektion nicht gelernt

Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich Geschichte wiederholt, aber das Tempo, in dem in NRW erneut der Protest gegen die Kohle aufflammt, ist rekordverdächtig. Noch ist es nicht ganz gelungen, das Reizthema „Hambacher Forst“ abzuhaken, schon verlagert sich der Protest nach Datteln. Und dort dürfte er – kleiner Blick in die Glaskugel – dieses Jahr ähnlich radikal prägen wie der „Hambi“ das vergangene.

Wieder besetzen Aktivisten Industriestandorte, wieder werden Polizisten in schwierige Einsätze geschickt, wieder werden Parteien das Geschehen ganz in ihrem Sinne deuten (die Besetzer sind entweder böse Kriminelle oder Helden, die unsere Zukunft retten), wieder spaltet eine energiepolitische Entscheidung das Land tief, und wieder werden Teile der Jugend an den Entscheidungen der Älteren verzweifeln. Dabei hatte die Kohlekommission doch die Empfehlung abgegeben, einen Weg zu finden, damit dieses Steinkohlekraftwerk eben nicht ans Netz geht. Wirtschaftlich zu verantworten ist der Kraftwerksbetrieb sicher, ökologisch ist er mindestens bedenklich, politisch könnte er desaströs enden. NRW bleibt leider ein Protest-Hotspot, auf den wieder ganz Deutschland schauen wird.

Wenn sich Geschichte wiederholt, dann liegt das in der Regel daran, dass nichts aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt wurde. ​