Der Loveparade-Prozess geht zu Ende – und es ist nahezu unerträglich, dass kein Mensch juristisch belangt wird für eine so fürchterliche Schlamperei, die 21 junge Menschen das Leben gekostet und Ungezählte ins Unglück getrieben hat.

Aber auch das ist Teil unseres Rechtssystems: Ein Strafprozess stellt nicht zwangsläufig das her, was wir unter Gerechtigkeit verstehen möchten. Er ist dazu da, die individuelle Schuld des Einzelnen nachzuweisen. So ungerecht es sich anfühlt: Bei dieser Katastrophe war das extrem schwierig.

Das heißt nicht, dass die Justiz sich keiner Schuld bewusst sein müsste. Vor allem die Duisburger Staatsanwaltschaft, die sich an ein fragwürdiges Gutachten klammerte, muss sich vorhalten lassen, dass es viel zu lange gedauert hat, bis der Prozess überhaupt beginnen konnte. Dass nun Verjährungsfristen greifen, dafür ist sie mitverantwortlich.

Nur Zyniker aber können behaupten, der Prozess sei verzichtbar gewesen, man habe den Ausgang vorhersagen können. Die Kammer hat sich im Gerichtssaal mit Blick auf die Opfer vorbildlich bemüht, das Geschehen so gründlich wie möglich aufzuarbeiten. Und auch den Hinterbliebenen ging es kaum in erster Linie darum, dass irgendwer am Ende ins Gefängnis muss. Sie wären viel schlimmer gestraft worden, hätte es diesen Prozess nicht gegeben.