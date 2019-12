Maaßens Provokationen bei Markus Lanz sind plump

Man muss kein Fan von Markus Lanz sein, um zu sagen: Am Dienstag hat der Moderator einen guten Job gemacht. Was man von dem einstigen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen nicht behaupten kann. Wobei, einen Job hat Maaßen so gesehen ja gar nicht mehr, seitdem ihn Bundesinnenminister Horst Seehofer im November 2018 in den einstweiligen Ruhestand versetzt hatte.

Maaßen war damals heftig in die Kritik geraten, weil er bezweifelt hatte, dass es nach der Tötung eines Deutschen in Chemnitz zu einer Hetzjagd auf Ausländer kam. Jetzt sitzt er in dieser Sendung und gibt von sich, dass er sich ernsthaft Sorge um die Gesellschaft mache.

Mit Verlaub, Herr Maßen, das kann man Ihnen nicht abnehmen!

Seine Argumente ziehen nicht. Wie auch, schließlich hat er es auf Provokation abgesehen. Er kritisiert Reporter dafür, dass die von „Flüchtlingen“ statt von „Migranten“ reden, sieht sich aber selbst gezwungen, unpassende Worte zu verwenden, um auf sich aufmerksam zu machen. Plötzlich ist „Shuttleservice“ statt „Flüchtlingsboote“ erlaubt. Er kritisiert das öffentlich-rechtliche Fernsehen, nutzt es aber gleichzeitig für seine Zwecke. Damit spuckt er auch dem Publikum regelrecht ins Gesicht.

Es war die beste Entscheidung der Regierung, sich von Hans-Georg Maaßen zu trennen.