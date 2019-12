Macke-Ausstellung in Arnsberg: Kultur stiftet Identität

Kultur kostet viel Geld. Ob sich solche Ausgaben lohnen, ist in Sparzeiten immer wieder in der politischen Diskussion. Die Arnsberger Macke-Schau im neuen Sauerland-Museum zeigt beispielhaft, was passiert, wenn man sich etwas traut. Der Erweiterungsbau am historischen Stadtpalais, das bislang das Sauerlandmuseum beherbergte, war nicht unumstritten. Weit mehr als 30.000 Besucher sind nach Arnsberg gekommen, um die neue Architektur und die Eröffnungsausstellung zu sehen. Gastronomie und Einzelhandel in der Altstadt jubeln.

Das nennt man Umwegrentabilität von Kunst. Aber solche Effekte sind nicht das Wichtigste an der Investition. An erster Stelle steht die Erfahrung, dass es jetzt einen Ort gibt, der mit den etablierten Kunstmuseen in NRW mitspielen kann, der sich in die ehrbare Riege der Häuser zwischen Hagen und Siegen einreiht. Das Sauerland-Museum wird zur Landmarke, die zeigt: Wir tun etwas.

Kulturorte stiften Identität, das ist bekannt. Dieser Faktor wird umso wichtiger, je stärker eine Gesellschaft auseinander zu brechen droht. Deshalb darf man bei der Bilanz stolz sein, nicht nur auf die Rekordzahlen, sondern auf das, was dahinter steht: ein neues Museum, das zum Treffpunkt wird, zum Ort von Lernen und Bildung sowie ein Signal der Hoffnung, dass sich damit nachhaltige Impulse für die Lebensqualität der Region ergeben.