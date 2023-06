Massengrab Mittelmeer - bekämpft die Fluchtursachen!

Im Mittelmeer sind erneut Geflüchtete ertrunken. Anstatt den Fokus auf Abschottung zu setzen, sollte Europa die Ursachen von Flucht bekämpfen.

Vor der südgriechischen Küste sinkt ein rostiges Fischerboot. An Bord sollen bis zu 700 Geflüchtete sein. Rund hundert können gerettet, 78 nur noch tot geborgen werden. Von den anderen fehlt jede Spur. Am Mittwoch könnte sich eine der größten Schiffskatastrophen in der europäischen Geschichte ereignet haben. Das Mittelmeer ist einmal mehr zum nassen Grab für Menschen geworden, die auf der Suche nach einem besseren, würdevolleren und sichereren Leben waren.

Seit dem Jahr 2014 sind mehr als 27.400 Menschen auf der Flucht ertrunken. Das ist in etwa die Einwohnerzahl einer niederrheinischen Mittelstadt wie Hamminkeln. Selten erfährt der Tod im Meer eine so große Aufmerksamkeit wie die jüngste Katastrophe. Das Massensterben wird einfach hingenommen. Europa bemüht sich um Abschottung. Geflüchtete sollen an den EU-Außengrenzen interniert werden, als wären sie Verbrecher.

Die Bekämpfung von Fluchtursachen hingegen scheint von nachrangigem Interesse zu sein. In Afghanistan und Syrien, den beiden Hauptherkunftsländern der Menschen, die derzeit versuchen, nach Europa zu kommen, spitzt sich die wirtschaftliche und humanitäre Situation weiter zu. Das ist bekannt. Dagegen unternommen wird viel zu wenig. Deswegen werden sich noch mehr Menschen auf den Weg machen, auch aus dem Irak oder den Ländern des südlichen Afrikas.

Wer nichts mehr zu verlieren hat, riskiert es auch, sich von skrupellosen Geschäftemachern auf seeuntüchtige Kähne pressen zu lassen und die lebensgefährliche Fahrt übers Meer anzutreten. Wer es nach Europa und Deutschland schafft, trifft auf zunehmend fremdenfeindliche Gesellschaften. Die Zahl der rechten Attacken auf Flüchtlingsheime hat sich im ersten Quartal dieses Jahres in Deutschland im Vergleich zum Vorjahresquartal fast verdreifacht. Es ist ein neues, ein großes Flüchtlingsdrama, das sich gerade entfaltet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meinung