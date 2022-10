Mehr Zeit für Eigentümer – aber auch, um nachzubessern

Die Fristverlängerung bei der neuen Grundsteuer musste kommen. Nun sollte die Zeit genutzt werden, um das bürokratische Monster zu zähmen,

Noch ist nichts in trockenen Tüchern, der Vorstoß des Bundesfinanzministers ist vernünftig, aber auch alternativlos. Selbst computeraffine Eigenheimbesitzer sind in den vergangenen Monaten an der neuen Grundsteuer schier verzweifelt. Und viele gaben auf. Die bisherige Abgabequote spricht Bände.

Es erstaunt allerdings, dass nicht schon längst der Versuch unternommen wurde, die Prozedur zu vereinfachen, zu vereinheitlichen, verständlicher zu machen. Hessen etwa macht es seinen Bürgern offenbar leichter als NRW. Warum? Dass die Sache wegen der komplexen Verfahrensweise aus dem Ruder läuft, war doch sehr schnell klar.

Im Detail nachbessern

Sollten die Länder dem Lindner-Vorschlag folgen, wäre nun etwas Zeit gewonnen – nicht nur für die Immobilienbesitzer, sondern auch für die Macher, hier im Detail nachzubessern, um das bürokratische Monster zu zähmen.

