Messer besser zu Hause lassen

Im Landtag wurde über Folgen der brutalen Messer-Attacken vom ersten Maiwochenende diskutiert. Gefordert wurde ein weitreichendes Messerverbot.

Die Sache ist doch ganz einfach: Wenn niemand ein Messer in der Tasche mit sich führt, kann auch niemand erstochen oder durch Stiche schwer verletzt werden. Am langen Maiwochenende war es in Leverkusen zu einer tödlichen Auseinandersetzung mit Stichwaffen gekommen. In Wuppertal, Köln, Düsseldorf, Bielefeld und Dortmund sowie in den Kreisen Düren und Warendorf endeten Messerattacken teils mit lebensgefährlichen Verletzungen. Da kann man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen – auch wenn die Statistik ausweist, dass die Zahl der Messerangriffe in NRW rückläufig ist.

Nicht jeder, der ein Messer mit sich führt, ist ein „Messerstecher“. Manche nutzen es auch nur, um sich unterwegs einen Apfel zu schälen. Es müssen schon besondere Gründe vorliegen, wenn der Staat in die Freiheit seiner Bürgerinnen und Bürger eingreift. Es gibt bereits Gerichtsurteile, mit denen verhängte Waffenverbotszonen wieder kassiert wurden, weil nach Ansicht der Richter nicht sorgfältig genug Freiheitsrechte und Sicherheitsansprüche gegeneinander abgewogen wurden.

Das subjektive Gefühl der Gefährdung ist viel höher

Die spektakulären Bilder und die dramatisierenden Schlagzeilen mancher Medien sorgen dafür, dass bei den Bürgern das subjektive Gefühl von Gefährdung viel höher ist, als es die Einschätzungen der Polizei hergeben. Auch dass im Landtag in Düsseldorf gestern von einer „Blutspur“ die Rede war, die sich angeblich durchs Land ziehe, trägt nicht zur Beruhigung und zur Versachlichung der notwendigen Diskussion bei.

Eltern müssen mit Kindern und Jugendlichen darüber reden, dass es Situationen geben kann, in denen man nicht mehr rational sein Verhalten überdenkt und unbeherrscht zum Messer in der Hosentasche greifen könnte – mit fatalen Folgen. Oft spielt Alkohol dabei eine Rolle, manchmal auch halbstarkes männliches Imponiergehabe. Darum kann es angeraten sein, die Waffenverbotszonen rund um Partymeilen auszudehnen.

Der beste Platz für Messer sind Küchenschublade und Werkstatt. Und für draußen gilt: Ohne Messer keine Messerstecherei. Das ganze Land sollte eine waffenfreie Zone sein. Besser wäre das!

