Die Gewerkschaften liegen richtig mit ihrer scharfen Kritik: Die Entwicklung beim Arbeitsschutz in NRW ist Besorgnis erregend.

Miserable Bilanz beim Arbeitsschutz

Nachrichten von schweren oder gar tödlichen Arbeitsunfällen gibt es zuhauf. Auf dem Bau und in Industriebetrieben sind die Gefahren natürlich viel größer als in Büros. Extrem gefährdet – allerdings durch rücksichtslose Autofahrer – sind Beschäftigte im Straßenbau.

Im internationalen Vergleich mögen Arbeitnehmer in NRW und in Deutschland relativ sicher arbeiten. Laut der Internationalen Arbeitsorganisation ILO sterben pro Tag weltweit rund 6400 Menschen bei Arbeitsunfällen oder infolge einer Berufskrankheit. Dennoch ist die Entwicklung auch hierzulande Besorgnis erregend. Denn die Zahl der Aufsichtsbeamten für den Arbeitsschutz ist in Deutschland seit der Jahrtausendwende deutlich gesunken. Und ausgerechnet das Industrieland NRW belegt im Ranking der Länder einen der hinteren Plätze.

Arbeits- und Sozialminister Laumann, ein Gewerkschafter, hat das Problem erkannt und zusätzliche Stellen für den Arbeitsschutz ermöglicht. Dennoch ist die Bilanz für NRW nach wie vor miserabel. Der DGB hat Recht. Der Arbeitsschutz braucht dringend wieder mehr Aufmerksamkeit. Wenn Betriebe im Schnitt nur alle 22 Jahre kontrolliert werden, kann von Arbeitsschutzkontrolle keine Rede mehr sein.