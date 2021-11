Missbrauchskomplex ist nicht das einzige Problem

Die EKD geht mit Annette Kurschus in eine ungewisse Zukunft. Nicht nur der Missbrauch muss aufgeklärt werden. Es bedarf eines neuen Aufbruchs.

Angesichts des Missbrauchssumpfes, der in der katholischen Kirche offenbar wurde, ist die Evangelische Kirche in Deutschland bisher mehr oder weniger unter dem Radar der öffentlichen Empörung geblieben. Doch nicht nur in der männerdominierten, zölibatären katholischen Kirche hat es schwerste Verstöße gegeben, sondern auch in der evangelischen. Die neue Präses hat versprochen, das Thema zur Chefinnensache zu machen und sich gleich noch ihre – themenkundige – Stellvertreterin ins Boot geholt. Gut so.