Corona-Gipfel: Mit den Gastronomen werden wir alle getroffen

Die neuen Beschlüsse bedeuten einen „Lockdown light“. Kneipen und Restaurants müssen schließen, auch Kinos und Theater. Das ist hart.

Auf den Autobahnen gibt’s keine Staus mehr, kaum noch Gedränge im öffentlichen Nahverkehr und in den Geschäften lassen sich nur noch wenige Kunden blicken. Man muss schon eine echte Frohnatur sein, um die Corona-Lage nicht bedrückend zu finden.

Ähnlich war die Gefühlslage im Frühjahr, als das Virus plötzlich die Welt lahmlegte. Doch damals gab der Ausblick auf die warme Sommersonne und die Erwartung eines Impfstoffes vielen Hoffnung.

Nun aber macht der neue Fast-Lockdown den Optimismus zunichte, der so wichtig ist fürs Zusammenleben, für die wirtschaftliche Entwicklung und für die Arbeitsplätze unseres Landes.

Als wenn es bei den Beschlüssen um Weihnachten ginge

Wenn einige Politiker jetzt sagen, dass der Lockdown dafür sorgt, dass wir mit der Familie fröhlich Weihnachten feiern können, dann klingt das wenig glaubhaft. Es mag ja sein, dass die Zahlen bis Ende November sinken. Doch sie dürften wieder steigen, wenn wieder gelockert wird. Dieser Mechanismus wird bleiben, und er lähmt. So lange, bis ein Impfstoff gegen das Virus entwickelt ist.

Bundesregierung und Länderchefs schränken nun (mal wieder ohne das Parlament) Privatfeiern ein, obwohl sie dies kaum kontrollieren können.

Indem nun Kneipen, Restaurants oder Theater schließen müssen, dürfte vielen Betrieben das baldige Aus drohen. Mit ihnen gehen wichtige Arbeitsplätze verloren. Deren Beschäftigte zahlen Steuern, Beiträge, müssen Mieten zahlen, einkaufen, Kredite abtragen. All das steht nun auf der Kippe. Und das wird uns alle hart treffen.

Es ist bitter und nicht einzusehen, dass ausgerechnet die vielen Gastronomen, die sich große Mühe mit Hygienemaßnahmen gemacht haben, nun dafür bluten müssen, dass einige Unverantwortliche die Ansteckung durch die Gesellschaft treiben. Die Gastronomen werden sich wehren.

Fast jeder kennt jemanden, der schlimm an Corona erkrankt ist

In Düsseldorf und in Berlin weiß man das. Doch von dort gibt’s keine andere Antwort als Verbot. Dabei dürfte die Zahl der Vernünftigen in den letzten Tagen gestiegen sein, da inzwischen fast jeder einen schlimmen Corona-Fall in der engeren Umgebung kennt.

Dennoch braucht es in dieser Zeit mehr: Nämlich Zuversicht und Optimismus. Das ist so wichtig für unser Gemeinwohl: Wir sollten also weiter einkaufen, Sport treiben, Musikgruppen und Kunst erleben, singen oder fröhlich sein. Alles natürlich mit Abstand und mit Maske.

Solche positiven Sätze müssen Politiker sagen, anstatt nur Angst zu machen oder zu drohen. Corona wird uns nicht unterkriegen.