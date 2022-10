Muezzin in NRW: Ja zum Ruf – aber Ditib ist falscher Partner

Zum Klangbild einer Stadt gehören religiöse Signale. Auch für den Muezzin-Ruf sollte da Platz sein. Eine Sache bereitet aber Bauchschmerzen.

Ein bis zu fünf Minuten langer Ruf mit behördlich begrenzter Lautstärke, der einmal in der Woche erklingen soll, steht in der Mitte der Debatte. Das müsste doch auszuhalten sein, oder? Zum Klangbild einer Stadt gehören eben neben Verkehrslärm, rasenden Rettungswagen mit Martinshorn und der nicht nur gelegentlichen Baustelle vor der eigenen Wohnung auch seit Jahrhunderten religiöse Signale in Form von läutenden Kirchenglocken. Da müsste Platz sein für weitere Signale, Rufe, in diesem Fall eben zum muslimischen Gebet.

Doch ist es eben nicht nur ein einfacher Ruf, es ist, da hat der Islamismus-Experte Ahmad Mansour Recht, eben auch ein Signal.

Muezzin-Ruf: Ditib ist ein sehr problematischer Partner

Die Einweihung der Zentralmoschee in Köln-Ehrenfeld fand im September 2018 in Anwesenheit des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan statt – und nicht mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als Gast. Darum sind Bauchschmerzen angebracht, wenn es eben dort künftig lautstarke Aufforderungen zum Gebet gibt. Es ist eine gute, nachvollziehbare Initiative, unseren muslimischen Mitmenschen die Möglichkeit zu geben, ihrer Religion öffentlich Ausdruck zu geben. Doch ist die Vereinigung Ditib dafür leider ein sehr problematischer Partner.

Daran, vor Ort in den Dialog mit Nachbarschaften und anderen Religionsgemeinschaften zu gehen, führt zudem kein Weg vorbei.

