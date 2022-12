Mut statt Verzagtheit. Zuversicht statt Düsternis

Keine Angst! Nach all den Krisen sollten wir mit Mut und Zuversicht auf 2023 blicken.

Am Ende dieses anstrengenden Jahres macht sich eine gewisse Müdigkeit breit. Vielleicht sind wir ermattet ob all der schlechten Nachrichten, die 2022 geprägt haben: Der Krieg ist nach Europa zurückgekehrt, er hat eine Energiekrise und eine Fluchtbewegung ausgelöst. Natürlich reagiert auch die Wirtschaft und mit ihr die Stabilität der Preise.

Tiefe Spuren

Das abgelaufene Jahr hat tiefe Spuren hinterlassen, deren Folgen wir noch nicht absehen können. Zugleich reift die Gewissheit, dass es keinen schnellen Ausweg geben kann. Und deshalb wird nur der nüchterne Blick auf die einzelnen Krisen dabei helfen, nicht zu verzagen, sondern die Herausforderungen anzunehmen.

Vor einem Jahr um diese Zeit bereiteten uns die Virologen darauf vor, dass es noch mal hart werden würde. Dass mit Omikron zwar eine wirkungsschwächere Virus-Variante in den Startlöchern stünde, dafür aber eine hochansteckende. Man sorgte sich um die Einrichtungen der kritischen Infrastruktur und meinte Ärztinnen und Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger, Polizistinnen oder Feuerwehrleute, die krankheitsbedingt ausfallen und schmerzlich fehlen würden. Trotz diverser Corona-Wellen hielten sämtliche Einrichtungen stand – auch weil sich die Erkrankten sehr verantwortungsvoll verhielten. Nicht wenige waren in der Lage und bereit, trotz einer Infektion von zuhause aus in Unternehmen oder Behörden mitzuarbeiten. Sars-CoV-2 und die entsprechenden Schutzmaßnahmen sind Teil unseres Alltags geworden.

Unmenschlicher Angriffskrieg

Ganz anders verhält es sich bei dem unmenschlichen Angriffskrieg, den Russland gegen die mutige Ukraine führt. Keinesfalls wollen wir uns an das Leid der Menschen in den umkämpften oder zerstörten Gebieten gewöhnen. Deshalb lassen uns die Bilder der Frauen, Kinder und Alten nicht los, die in bitterer Kälte ausharren und verzweifelt versuchen, den Mut nicht zu verlieren. Ihre Tapferkeit relativiert die nicht unberechtigte Klage über die Preisexplosionen bei Gas, Strom, Benzin und Lebensmitteln hierzulande.

Deutschland ist bereit

Deutschland ist bereit, seinen Teil zu tragen. Der Staat versucht nach Kräften mit Milliardenhilfen dort einzuspringen, wo das Familienbudget nicht mehr ausreicht. Und selbstverständlich nehmen wir diejenigen auf, die vor Krieg und Vertreibung fliehen. Schließlich gehen sie in eine völlig ungewisse Zukunft. Sie wissen nicht, wann sie zurück können in ihre Heimat. Was wird übrig sein von den Städten und Dörfern, die sie vor Monaten verließen? Oder sollen sie hier ein neues Leben beginnen, weil sie unsere Sprache bereits gelernt, einen Job und neue Freunde gefunden haben? Wer in diesen Tagen mit den Geflüchteten spricht, der ahnt, wie sehr sie diese Ungewissheit beschäftigt und verunsichert. Viele richten ihre ganze Hoffnung darauf, dass der mörderische Krieg irgendwie ein Ende findet. Dann könnten Hilfsgelder und Spenden endlich in den Wiederaufbau fließen, statt in todbringendes Gerät.Die Sehnsucht nach konkreten Lösungen treibt auch die Diskussion um die Geschwindigkeit der Energiewende. Während sich die einen an Kunstwerken vergreifen oder an Straßen festkleben, um dies als zivilen Ungehorsam zu bezeichnen, sprechen die anderen von Klima-Terroristen, denen mit ganzer Härte zu begegnen sei. Man möchte beiden Seiten zurufen, verbal abzurüsten und einander zuzuhören. Denn die Dringlichkeit der Klimakrise ist in Europa und darüber hinaus angekommen und Konsens bei den politischen Mehrheiten. Deutschland will beim Klima wieder vorangehen und mit ambitionierten Zielen andere mitziehen. Den Wunsch, in einer klimafreundlichen Welt zu leben, hegen nämlich längst nicht nur die Jüngeren.Unter dem Strich bleibt, dass unsere Welt gerade einem Stresstest unterzogen wird. Und deshalb wünsche ich mir für 2023: Mut statt Verzagtheit. Zuversicht statt Düsternis. Vor allem Zusammenhalt statt Endzeit-Dramatik.

