Nachhaltigkeit kommt zwangsläufig in der Kreditwirtschaft an

Am Freitag fand zum zweiten mal der Bankentag NRW statt. Rund 500 Gäste, überwiegend aus der Kreditwirtschaft, waren dabei: virtuell. Ebenso wie Vertreter der Landesregierung, an der Spitze Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) – per Videobotschaft eingespielt. Nun ja, was soll man machen in Zeiten von Corona? Sich bestmöglich arrangieren.

Die Coronakrise beschäftigt Banken und Sparkassen als Scharnier zwischen Bund und Ländern mit den Überbrückungs- und Soforthilfen und KfW-Krediten. Bemerkenswert, dass Laschets Lob an dieser Stelle irgendwie bescheiden ausfiel: Im Großen und Ganzen sei die Vermittlung sehr gut gelaufen...

Das Covid-19-Virus ist keineswegs das überragende Thema für die Spitzenmanager der Kreditinstitute. Das nämlich heißt Nachhaltigkeit. Grünes Wirtschaften.

Zwei Treiber gibt es: Politik – die EU erhöht den Takt zur Erreichung der „Pariser Klimaziele“. Und Kunden, die sich zunehmend für ökologisch sinnvolle und sozial gerechte Geldanlagen interessieren.

Die etablierten Banken und Sparkassen kommen an der Entwicklung gar nicht vorbei. Zwangsläufig werden sie in dem Maße mehr „grüne Produkte“ anbieten, wie die Realwirtschaft ökonomisch gezwungen wird, nachhaltig zu werden. Nachhaltigkeit als Trend gesetzt hat die Kreditwirtschaft nicht – von Ausnahmen wie der GLS Bank in Bochum abgesehen.