Neubau der A 40-Rheinbrücke Neuenkamp zeigt: Es geht doch!

Es geht doch! Nur ein Jahr Planungszeit für den Neubau der A 40-Rheinbrücke in Duisburg. Respekt ! Damit zeigen Bund, Land und Kommune, dass sie handeln können, wenn sie müssen. Und sie mussten! Die alte Brücke ist so marode, dass immer wieder Sperrungen wegen Sanierungsarbeiten und damit der zeitweilige Verkehrskollaps auf einer der Hauptverkehrsadern zwischen Ruhrgebiet und Niederrhein droht. Autofahrer erinnern sich an 2017, als die Brücke genau deshalb gesperrt wurde.

Schon damals zeigte sich: Die Rheinbrücke Neuenkamp ist für den Logistikstandort Duisburg immens wichtig. Eine Sperrung hat fatale wirtschaftliche Folgen: Zeitverlust, mehr Personalaufwand, Auftragseinbußen ...

Neben der Rheinbrücke Neuenkamp gibt es aber weitere dringende Projekte auf Duisburgs Autobahnen: der Ausbau des Kreuzes Kaiserberg und der A 59 im Norden der Stadt. Das Land muss nun beweisen, dass die Rekord-Planung diesmal keine Eintagsfliege war.