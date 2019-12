Neue Motivation und ein Zukunftsversprechen

Die schwierige Tarifeinigung beim fusionierten Warenhauskonzern Kaufhof Karstadt ist geglückt – eine vorgezogene Bescherung letztlich für alle Beschäftigten. Wer bislang bei Karstadt für weniger Geld am Ladentresen stand, wird künftig finanziell auf Augenhöhe mit den Kaufhof-Kollegen sein.

Die müssen Abstriche beim Urlaub- und Weihnachtsgeld hinnehmen. Aber dafür gaben die Arbeitgeber eine fünfjährige Standort- und Beschäftigungsgarantie. Zudem sagten sie Investitionen zu. So ein Versprechen auf die Zukunft wird das Unternehmensklima unbezahlbar positiv prägen. Das wird neue Motivation in die Läden bringen. Das beendet endlich das schon so lange währende Zittern um den Job.

Konstruktives Denken zahlt sich aus

Die überraschende Einigung ist ein gutes Beispiel dafür, was Tarifpartner bewirken können, die konstruktiv denken. Denn dann sind sie tatsächlich mehr Partner als Gegner. Und diese Herangehensweise nützt allen: dem Unternehmen und den Beschäftigten.